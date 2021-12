Cinzia I. e Francesca C., due amiche che avevano palesato la loro cotrarietà al vaccino, sono morte all’Ospedale Cotugno di Napoli. Inizialmente le due donne, dopo i primi sintomi, avevano provato a curarsi a casa in maniera completamente autonoma. Una scelta, visto il tragico epilogo, rivelatasi del tutto inutile. Successivamete le due amiche sono state ricoverate presso la già citata struttura ospedaliera quando si sono accorte che le proprie condizioni di salute sono peggiorate radicalmente.

Le due donne volano via nel giro di 10 giorni

E’ dunque giusto sottoporsi al vaccino? Assolutamente si. Le due donne sono volate via a distanza di dieci giorni l’una dall’altra: “Siamo amiche da 13 anni, non ci lasceremo mai”, aveva scritto Francesca sui social, senza sapere che sarebbe andata proprio così. La triste fine di Cinzia I. e Francesca C., rispettivamente 71 e 54 anni, determina una riflessione grande quanto una casa. Amara ma maledettamente vera. Questa storia racconta ciò che nei fatti è diventato reatà. Non smetteremo mai di ripetere che l’unico strumento di difesa contro il Covid resta il vaccino.

Niente di pù, niente di meno. Non esiste nessuna alternativa per uscire dal tunnel della pandemia. Purtroppo il tragico evento che ha come protagoniste le due amiche No Vax decedute nella struttura ospedaliera partenopea testimonia in maniera schiaciante questo tipo di ragionamento. Chi non si vaccina rischia di morire. Portando con sé una lunga scia di dolore e preoccupazioni.