È stato arrestato il marito di una donna di 43 anni precipitata ieri sera dal balcone della sua abitazione in via Lavinaio, in zona del Mercato, a Napoli. La caduta sarebbe avvenuta in seguito ad una lite avvenuta all’interno dell’appartamento. A darne notizia è Il Mattino.

Napoli, donna precipita dal balcone durante lite: arrestato il marito

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni vicini e dei passanti che si trovavano nei dintorni. La 43enne è stata trasportata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: la vittima non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunte le Volanti del commissariato Vicaria, e sull’episodio sono state condotte indagini anche da parte della Squadra Mobile partenopea.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna era con il marito all’interno dell’abitazione. Ad un certo punto si sarebbero sentite delle urla, poi un tonfo: il corpo della 43enne è volato giù dal primo piano dell’edificio. Negli uffici del commissariato sarebbero state ascoltate alcune persone, coinquilini della coppia, e lo stesso marito, interrogato fino a tarda notte in questura. Per l’uomo sono scattate le manette.