Non si rassegnava alla fine della loro relazione e ha continuato a perseguitarla fino all’arresto. È successo a Napoli, dove un uomo di 41 anni, residente al Vomero, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Napoli centro con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento.

Napoli, stalker gli buca le gomme ma lei filma tutto. Arrestato 41enne

La vittima, una donna di 45 anni residente nel centro città, aveva già denunciato il suo ex compagno per stalking dopo numerosi episodi di minacce e aggressioni subite negli ultimi mesi. Tra gli atti intimidatori, l’uomo le aveva persino danneggiato l’auto in passato.

L’ultimo episodio è avvenuto la scorsa notte. L’uomo si è presentato nuovamente sotto casa della 45enne e, armato di coltello a serramanico, ha forato le gomme dell’auto della donna. Questa volta, però, la vittima è riuscita a registrare l’intera scena: nascosta dietro le tende della finestra, ha filmato tutto con il proprio smartphone e ha immediatamente allertato il 112.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno acquisito il video e avviato le indagini. Poche ore dopo, i militari hanno rintracciato il 41enne e, durante la perquisizione del veicolo dell’uomo, hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato per il danneggiamento.

L’arresto è stato eseguito in flagranza differita grazie alle immagini fornite dalla donna, che si è dimostrata coraggiosa e determinata nel raccogliere le prove delle violenze subite. L’uomo ora dovrà rispondere davanti alla giustizia per i reati di atti persecutori e danneggiamento.