Un drammatico incidente si è verificato nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, a Napoli, in Piazza Carità, dove una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada. Attualmente, la vittima si trova in prognosi riservata presso l’ospedale CTO di Napoli, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni e svolgendo accertamenti.

Napoli, donna investita da un mezzo militare a Piazza Carità: è grave

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto un veicolo che, secondo le prime ricostruzioni, apparterrebbe all’Esercito Italiano. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al CTO. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Le forze dell’ordine, coordinate dal comandante della polizia municipale Ciro Esposito, sono intervenute prontamente per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’indagine è stata avviata con il supporto della centrale operativa della polizia municipale, diretta dal capitano Lucio Sarnacchiaro, con un intervento congiunto dei poliziotti municipali sotto la guida di Vincenzo Cirillo.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto sarebbe un mezzo militare, ma al momento non è chiaro se fosse in servizio per un’attività urgente al momento dell’incidente. Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per determinare le circostanze esatte dell’accaduto. Per consentire i rilievi e garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e accertamento, l’area di Piazza Carità è stata parzialmente chiusa al traffico per alcune ore.