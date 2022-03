Napoli. Insetti nei piatti della mensa scolastica distribuiti ai bambini. Sotto accusa due plessi scolastici della zona orientale di Napoli, l’istituto comprensivo 57° ‘San Giovanni Bosco’ di Ponticelli e l’istituto comprensivo ‘Madre Claudia Russo – Solimena’ di Barra.

Napoli, disgustosa scoperta in due scuole: insetti nei piatti della mensa per bimbi

Le anomalie riscontrate nel servizio di refezione scolastica sono state evidenziate dalle famiglie degli studenti e denunciate anche dal consigliere della VI municipalità del Comune di Napoli Patrizio Gragnano.

“Nel pieno rispetto di chi lavora – afferma il consigliere Gragnano – non possiamo permetterci di far arrivare in una scuola pubblica e a dei bimbi un cibo così. Occorre individuare le responsabilità e far funzionare la filiera dei controlli. Un episodio che accade simultaneamente su due scuole non può essere una casualità. Ognuno faccia la sua parte, vengano rispettate le procedure e se possibile alzato il livello dei controlli. Spesso il pasto somministrato a scuola è il principale per tante famiglie indigenti del territorio e non possiamo rinuciarvi assolutamente”.

Situazione analoga a Barra, quartiere ad Est di Napoli. Una delegazione di genitori si è presentata a scuola per avere delucidazioni rispetto alla presenza di insetti nei piatti serviti ai loro bambini. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per accertamenti.

Il presidente della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio), Sandro Fucito, evidenzia che l’ente di prossimità ha allertato gli uffici dell’autorità sanitaria per i necessari controlli.

Si procederà alle dovute verifiche per accertare eventuali anomalie e individuare eventuali responsabilità da parte delle aziende private che si occupano della refezione scolastica.