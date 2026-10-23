Sette giovani sono stati perquisiti dalla Digos di Napoli dopo essere stati individuati attraverso il monitoraggio di alcune chat Telegram, nelle quali avrebbero incitato gli utenti a compiere atti di violenza, devastazione e saccheggio.

Napoli, Digos perquisisce 7 giovani: progettavano saccheggi per domani

Le indagini, condotte insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e coordinate dalla Procura di Napoli, con il procuratore aggiunto Francesco Soviero, hanno fatto emergere una possibile mobilitazione dei giovani per sabato 24 ottobre a Napoli.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato diversi oggetti potenzialmente pericolosi, tra cui un coltello a serramanico con lama di 23 centimetri, mazze in alluminio, cesoie, guanti e uno scaldacollo.

I sette ragazzi, molto giovani, non risulterebbero appartenere a specifici gruppi antagonisti. L’operazione rientra nelle perquisizioni effettuate in 18 città italiane in relazione alle manifestazioni del 17 e 18 ottobre. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e prevenire possibili disordini.