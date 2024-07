A seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti, gli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Municipale di Napoli, insieme al personale dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato un’ispezione presso un deposito alimentare situato in via Mario Pagano, nei pressi del Rione Sanità, vicino a via Foria e piazza Cavour.

Napoli, deposito sporco e pieno di insetti: sequestrati oltre 2 tonnellate di cibo

Durante il controllo, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, inclusa la presenza di insetti. A seguito di ciò, sono stati sequestrati 2.500 chili di alimenti sia di origine animale che vegetale. Inoltre, un cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica.

Controlli stradali: 47 multe elevate

Contemporaneamente, l’Unità Operativa Git-Motociclisti e l’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli hanno condotto verifiche sul rispetto del Codice della Strada. In via Arenaccia, nel centro città, sono stati elevati 47 verbali. Sei conducenti sono stati sanzionati per circolazione senza casco protettivo e sette per mancanza della documentazione obbligatoria.

Sei veicoli sono stati multati per circolazione senza copertura assicurativa. Ulteriori sanzioni sono state comminate per guida senza patente, guida con patente scaduta e mancata revisione; sette veicoli sono stati posti sotto fermo amministrativo e altri sette sono stati sequestrati.