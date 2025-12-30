Napoli, Davide Tizzano morto a 57 anni: addio alla leggenda del canottaggio italiano

Napoli piange Davide Tizzano. L’ex campione olimpico di canottaggio e presidente della Federazione Italiana Canottaggio si è spento all’età di 57 anni nella sua casa di Napoli, dopo aver combattuto fino all’ultimo contro una grave malattia.

Eletto presidente della Federazione Italiana Canottaggio il 24 novembre 2024, Tizzano rappresentava una figura di riferimento non solo per il canottaggio, ma per l’intero movimento sportivo nazionale e internazionale. Nato nel 1968, il campione campano ha scritto pagine indelebili della storia dello sport azzurro grazie a una carriera straordinaria da atleta e dirigente.

Una carriera leggendaria: due ori olimpici nel canottaggio

Davide Tizzano è stato uno dei più grandi interpreti del canottaggio italiano di sempre. Da atleta ha conquistato due titoli olimpici, entrando nell’élite mondiale della disciplina: Oro olimpico nel quattro di coppia a Seul 1988 e oro olimpico nel due di coppia ad Atlanta 1996

Successi che lo hanno reso un simbolo dello sport italiano e un orgoglio per Napoli e la Campania. La sua determinazione, il talento e la capacità di leadership lo hanno accompagnato anche dopo il ritiro dalle competizioni.

Dalla vela alla politica sportiva internazionale

Oltre al canottaggio, Tizzano ha praticato con successo anche la vela ad alto livello, partecipando a due edizioni della Coppa America: nel 1991 a bordo de Il Moro di Venezia e nel 2007 con Mascalzone Latino.

Parallelamente alla carriera sportiva, ha intrapreso un importante percorso nella politica sportiva, diventando nel 2021 presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, incarico ricoperto fino alla scomparsa.

Il cordoglio della città di Napoli

Profondo il dolore espresso dalle istituzioni. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme all’assessore allo Sport Emanuela Ferrante, ha dichiarato: “Esprimiamo profondo dolore per la scomparsa di Davide Tizzano, leggenda del canottaggio italiano e vanto della città di Napoli”. Un riconoscimento che testimonia il legame indissolubile tra Tizzano e la sua città, che oggi lo ricorda come atleta, dirigente e uomo di sport.