Dramma questa mattina in via San Giacomo dei Capri, tra l’Arenella e il Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro. I tre stavano operando su un montacarichi ed erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un edificio quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha improvvisamente ceduto, facendo precipitare nel vuoto gli uomini.

Napoli, cede montacarichi: morti tre operai caduti nel vuoto

Come riporta Il Mattino, il crollo si è verificato improvvisamente, lasciando senza scampo i lavoratori coinvolti. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, che hanno avviato i rilievi tecnici e le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento si indaga per verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore oltre all’arrivo del magistrato di turno.

Foto: archivio