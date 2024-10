Scontri accesi tra manifestanti anti G7 e forze di polizia in piazza Carità, nel cuore della città partenopea. La protesta, scoppiata contro il G7 della Difesa in corso a Napoli, è degenerata quando i manifestanti, armati di grossi cartoni usati come scudo, hanno cominciato a lanciare pietre e bottiglie oltre le barriere improvvisate. La polizia, inizialmente in assetto contenitivo, ha risposto con fumogeni, seguiti dall’uso di manganelli per disperdere la folla.

Napoli, corteo contro il G7: scontri tra manifestanti e polizia

Il corteo, partito da piazza Garibaldi con oltre 400 partecipanti, sventolava bandiere della Palestina e di numerosi movimenti di protesta tra cui Je so pazz, Cau delle università, Unione degli Studenti, Insurgentia e Potere al Popolo.

Gli attivisti chiedono a gran voce che i fondi pubblici vengano destinati ad altro anziché all’acquisto di armi. Dopo un breve arretramento della folla a seguito dell’intervento della polizia, la situazione rimane ancora tesa, con le forze dell’ordine in assetto antisommossa e i manifestanti determinati a non abbandonare il campo. L’intera area circostante è stata chiusa al traffico, mentre sul posto giungono rinforzi e si teme che la tensione possa ulteriormente crescere nel corso della giornata.