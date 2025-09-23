C’è anche un’auto medica tra i mezzi sequestrati dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli impegnati nel far rispettare il codice della strada. 72 ore di controlli serrati per i carabinieri che, impegnati per la tutela della sicurezza stradale, hanno identificato 402 persone e controllato 182 veicoli tra cui 21 mezzi con targhe straniere.

Napoli: Controlli a tappeto dei carabinieri per la sicurezza stradale. Automedica sequestrata

Durante gli accertamenti i militari hanno fermato un’auto medica in quel momento non impegnata in un servizio di emergenza. Una Bmw X3 di una società proprietaria di una residenza per anziani. L’auto è risultata sprovvista di assicurazione e di revisione. Scattato il sequestro amministrativo e la sospensione della circolazione.

Durante le operazioni sono state elevate 75 contravvenzioni al codice della strada tra le quali spiccano le 7 sanzioni per guida senza casco, 25 perché senza revisione e le 13 contravvenzioni perché senza assicurazione. Un vero e proprio pericolo per chi guida ma anche per gli altri cittadini.

Fermata con targa polacca

Denunciata una 42enne trovata a bordo di un’auto con targa polacca reimmatricolata ma con telaio alterato. La donna dovrà rispondere di riciclaggio e soppressione di atti veri. Tre persone invece sono state denunciate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Dovrà rispondere di possesso illecito di armi un 37enne trovato con un coltello a serramanico. Sono 4 infine gli autisti segnalati alla prefettura perché hai trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.