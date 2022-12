Un’altra auto incendiata nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Questa mattina, intorno alle 4, i carabinieri sono intervenuti in Via Cleopatra, nel lotto 0 di Ponticelli, per l’incendio di un’auto.

Si tratta di una Fiat Panda danneggiata parzialmente da fiamme poi domate dai vigili del fuoco. L’auto è in uso a una 41enne del posto. Si tratterebbe di una parente di un ras di camorra considerato vicino al clan De Luca Bossa.

Auto incendiata a Ponticelli

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude l’ipotesi dolosa, in particolare quella relativa ai contrasti tra i clan nella periferia orientale di Napoli.

La donna proprietaria del veicolo sarebbe imparentata col ras Domenico Amitrano, detto Mimì ‘a Puttana, nipote degli ex boss dei Sarno e di recente accostato ai De Luca Bossa, il clan che si contende il controllo degli affari criminali nel quartiere coi rivali dei De Micco.

Quello di questa notte è solo l’ennesimo capitolo dello scontro di camorra con i De Micco-De Martino che si è acuito nelle ultime settimane. Solo qualche settimana fa sono finiti in carcere quasi 60 persone dei gruppi criminali della zona.

Un altro episodio, simile a quello di questa notte è avvenuto solo pochi giorni fa ad un’altra automobile, ed anche quella apparterrebbe ad una parente di Amitrano. L’incendio era divampato in via Oplonti, le fiamme avevano danneggiato anche un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze.