Nei guai il titolare della nota pasticceria “Poppella” del Rione Sanità di Napoli. Personale dell’Enel e carabinieri hanno riscontrato la manomissione dei contatori e del lettore di potenza così come riporta Il Mattino.

Napoli, contatore manomesso: nei guai la pasticceria “Poppella”

Su richiesta dei tecnici della società elettrica, i militari dell’Arma sono intervenuti all’interno del laboratorio e del punto vendita della nota attività famosa in tutta Italia per i famosi “fiocchi di neve”. Il 48enne titolare dell’attività è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della stazione Napoli Stella.

Nel corso degli accertamenti effettuati dal personale Enel è stata constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza; a quel punto i controlli sono stati estesi anche nel punto vendita dell’azienda, in via Arena della Sanità, visitato appena due giorni fa dall’attore Robert De Niro. Anche lì sono state riscontrate delle manomissioni.

La risposta di Ciro Poppella

Il commerciante simbolo della rinascita della Sanità ha commentato la vicenda a NapoliToday, parlando di un’anomalia: “Pago circa 20mila euro di energia elettrica al mese, ho la coscienza tranquilla. Tutto verrà chiarito”.

Intanto l’attività di produzione e vendita continuerà grazie all’aiuto di appositi generatori. Ciro Poppella ha altresì aggiunto che “entro quattro giorni saranno installati i nuovi contatori”.