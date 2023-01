Un coccodrillo che nuota nella acque del lungomare di Napoli, tra le barche e i pescatori, nell’area antistante la Rotonda Diaz. Ha suscitato curiosità e paura il filmato che immortala il grosso rettile nel Golfo partenopeo. C’è chi ha gridato alla fake news e chi alla manipolazione video. In realtà c’è una spiegazione logica per quello che sembra un avvistamento insolito alle nostre latitudini.

Napoli, coccodrillo filmato nelle acque del lungomare: svelato il mistero

Nel filmato si vede la sagoma di un coccodrillo che affiora dall’acqua. L’animale si muove a zonzo sotto gli occhi tranquilli dei pescatori che continuano a svolgere le proprie mansioni. Un passante ha filmato la scena e la clip è diventata subito virale. In poco tempo, soprattutto su Tik Tok, sono fioccati i commenti. Alcuni utenti si dicevano allarmati, altri hanno pensato a una notizia falso a a una montatura.

In realtà, il video, girato il 27 gennaio, è autentico. Secondo il comitato pescatori di Napoli, interpellato sul caso, si tratterebbe “di un coccodrillo meccanico. Una sorta di robot, insomma, utilizzato per effettuare delle riprese video per una nota trasmissione Tv”. Nell’acqua, accanto al coccodrillo, ci sarebbe anche uno dei tecnici, che monitora da vicino il funzionamento del macchinario. “Si tratterebbe di una nota trasmissione televisiva – racconta a Fanpage.it Carmine Meloro – Abbiamo appreso che c’erano anche altri operatori e tecnici che osservavano i movimenti del coccodrillo, tra la curiosità di tante persone che hanno assistito alla scena sul Lungomare di via Caracciolo”.