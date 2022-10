Napoli, cocaina nascosta nei tombini della città: la scoperta della Polizia

Cocaina, marijuana e hashish: in tutto più di 2 chili di droga. È il bilancio di quanto sequestrato questa mattina, martedì 11 ottobre, a Napoli dagli agenti del Commissariato San Carlo-Arena.

Napoli, sequestrati 3 chili di droga

I poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in salita Capodimonte, dove in un tombino lungo la strada, hanno rivenuto un barattolo di vetro che conteneva quasi mezzo chilo di cocaina.

I controlli poi si sono spostati poco più avanti presso un condominio dove, in un appartamento disabitato, hanno trovato 18 bustine contenenti circa 1,053 kg di marijuana, 39 pezzi di hashish del peso di circa 525 grammi e 11 involucri con 3,12 grammi di cocaina.

I poliziotti hanno sequestrato tutto il materiale che verrà poi smantellato in inceneritori specialmente predisposti, dopo aver controllato che non ci sia pericolo per l’ambiente e per i cittadini.