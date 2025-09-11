Logoteleclubitalia

Napoli, Ciro ucciso dalla moglie: spunta pista economica. “In casa spariti 400mila euro”

ciro rapuano movente economico 400mila euro

Dietro l’uccisione di Ciro Rapuano, il 59enne garagista di Forcella accoltellato dalla moglie Lucia Salemme, ora reclusa a Secondigliano, si fa strada l’ipotesi di un movente economico.

La Procura di Napoli – come anticipa Il Mattino – ha infatti acquisito alcuni post pubblicati da familiari della vittima, nei quali si contesta la versione della donna e si parla invece di un’ingente somma di denaro scomparsa dall’abitazione, stimata in circa 400mila euro. Al momento non ci sono riscontri concreti, ma gli inquirenti hanno deciso di approfondire: analisi dei conti correnti, acquisizione delle testimonianze e attenzione particolare ai familiari che hanno lanciato appelli sui social.

L’omicidio è avvenuto nella notte di giovedì scorso. È stata la stessa Salemme ad avvisare la polizia, dichiarando di essersi difesa dal marito. Tuttavia, l’autopsia dovrà chiarire dinamiche e tempistiche, soprattutto perché sul corpo dell’uomo sono state rilevate quasi sessanta coltellate, un numero che lascia aperti molti interrogativi.

Dubbi sulla dinamica

 

Gli accertamenti tecnici, affidati a tre specialisti, serviranno a stabilire quali colpi siano stati mortali e perché la vittima non abbia opposto resistenza. Anche la difesa della donna e la famiglia di Rapuano hanno nominato consulenti di parte. La figlia non convivente, Valentina Rapuano, ha incaricato un avvocato per costituirsi parte civile, prendendo le distanze dalla madre. L’inchiesta resta aperta: due coltelli sono stati trovati nella stanza e si cerca di verificare se l’uomo abbia aggredito per primo la moglie o se la dinamica sia diversa. Intanto, la Procura vaglia ogni dettaglio, compresi i rumors di quartiere e le tracce raccolte dalla scientifica, per capire cosa abbia davvero scatenato la lite culminata nell’omicidio.

