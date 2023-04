Napoli, centinaia di scooter scortano il pullman del Napoli: tutti senza casco

Dopo la vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus, la squadra di Spalletti ha quasi ipotecato il tricolore. Migliaia di tifosi hanno atteso all’aeroporto di Capodichino gli azzurri di ritorno dallo Stadium per i festeggiamenti, non solo per i 3 punti conquistati ma anche per lo scudetto quasi matematico ormai.

Napoli, centinaia di scooter scortano il pullman del Napoli: nessuno aveva il casco

Un fiume di scooter, come si può vedere da un video che sta facendo il giro del web, è arrivato allo scalo napoletano, e ha scortato letteralmente il pullman azzurro per tutto il tragitto fino alla città. La cosa che è saltata subito all’occhio è che, a parte qualche centauro, nessuno indossava il casco di protezione.

Un “dettaglio” che ha creato non poche polemiche sopratutto sui social. “Festeggiare va bene, ma la sicurezza e le regole non devono passare in secondo piano“, si legge in diversi post pubblicati su Facebook.

Il grido di denuncia arriva anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Dopo la vittoria con la Juventus. E’ questo il modo di festeggiare? Zero sicurezza e rispetto delle regole e del codice della strada, caos totale”, si legge sulla pagina dell’ex consigliere regionale campano.

Il video