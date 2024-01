Domani, 27 gennaio 2024, si celebra il Giorno della Memoria, riconosciuto globalmente per commemorare le vittime dell’Olocausto. Anche la città di Napoli ricorda la Shoah attraverso alcune iniziative che si terranno tra oggi e domani.

Napoli celebra la Giornata della Memoria: l’omaggio del sindaco alle vittime delle leggi razziali

Questa mattina, il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto due corone di fiori in onore delle vittime delle leggi razziali in via Luciana Pacifici (zona Borgo Orefici) e a alle pietre d’inciampo in piazza Bovio, alla presenza di istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

“Ricordiamo una pagina terribile per l’umanità: una pagina buia in cui si è perso ogni rispetto per la vita – ha affermato Manfredi – In un momento così difficile a livello mondiale è fondamentale riaffermare i principi della tolleranza, della pace e del rispetto delle persone. In merito a quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, la posizione della nostra Amministrazione è ferma: occorre ritornare al dialogo per arrivare ad una soluzione definitiva che è quella dei due Stati. E occorre farlo nel rispetto della vita delle persone, quindi vanno liberati gli ostaggi e decretato il cessate il fuoco”. Poi, alle 12, il primo cittadino ha partecipato in Prefettura per la consegna delle medaglie d’oro in memoria dei deportati.

Oltre al sindaco, anche la presidente della Municipalità 5, Clementina Cozzolino, ha ricordato le vittime dell’Olocausto. In via Morghen 65 bis, Cozzolino ha deposto una corona d’alloro sulla targa che ricorda Sergio De Simone, il bimbo napoletano deportato ad Amburgo e vittima degli esperimenti scientifici.

Le altre iniziative

Proseguono iniziative istituzionali o organizzate da singole associazioni. Al Teatro Instabile di Napoli, sabato 27 gennaio 2024, alle 11, avrà luogo la presentazione del libro “Maria Orsic: L’ultima verità del male” di Antonio Masullo. In serata, alle 20, Gianni Sallustro e gli attori dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema presenteranno uno spettacolo tratto da “Le radici dell’ultima verità del male”. L’evento sarà replicato il 4 febbraio. A Palazzo Donn’Anna, in occasione della Giornata Internazionale della Memoria, sabato 27 gennaio alle 17.30, si terrà l’incontro “I Musei della Memoria, architetture che raccontano”.