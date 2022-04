Celebra i suoi primi 30 anni di carriera Gigi D’Alessio e lo fa con un grande concerto. L’evento è ormai ufficiale e si terrà, ovviamente a Napoli, nella sua città. Il cantante sarà accompagnato per l’occasione da un’orchestra d’eccezione, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Concerto Gigi D’Alessio

La voce si rincorreva già da qualche settimana ma ora c’è l’ufficialità: il grande evento sarà il 17 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli. L’evento ripercorrerà la carriera musicale e televisiva di Gigi D’Alessio attraverso le sue canzoni, gli aneddoti e gli amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata e che ha conosciuto durante tutti questi anni.

Probabile che l’evento dal titolo “Uno come te – Trent’anni insieme” sarà un excursus della sua carriera, dagli inizi sino ad oggi che è un artista di fama internazionale. Sarà un modo per celebrare i suoi 30 anni di carriera ma anche per riabbracciare i fan che non vedono l’artista in un live da due anni, causa Covid.

“Finalmente posso condividere con tutti voi questa bellissima notizia! Venerdì 17 giugno sotto il meraviglioso cielo della mia Napoli, in Piazza del Plebiscito, festeggeremo tutti insieme i miei primi 30 anni di carriera – ha scritto il cantante sui social -. Qui dove tutto è iniziato 30 anni fa, nel cuore della mia città, un grande concerto evento per ripercorrere insieme a voi e a tanti ospiti e amici i primi trent’anni di questa incredibile avventura musicale, che da Napoli mi ha portato in tutto il mondo. Non sarà la mia festa, sarà la NOSTRA festa”.

I biglietti per la serata evento, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 20 aprile nei circuiti di vendita e prevendita abituali.