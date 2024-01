“Cavallo di ritorno” a Napoli. Ma al posto dell’automobile i malviventi ci provano con un telefonino. È successo a San Giovanni a Teduccio. A finire nei guai con l’accusa di tentata estorsione un 42enne di Cercola.

Napoli, “cavallo di ritorno” per lo smartphone: incastrato 42enne

Nel pomeriggio di ieri, 30 gennaio, un uomo si è recato presso gli uffici del Commissariato San Giovanni- Barra per denunciare lo smarrimento del proprio telefono cellulare.

Il proprietario del telefonino, in sede di denuncia, ha raccontato che aveva provato a chiamare da un altro smartphone la propria utenza. Ma a rispondergli era stato uno sconosciuto che, per la restituzione del dispositivo, gli aveva chiesto del denaro dandogli appuntamento nei pressi di corso San Giovanni a Teduccio.

Incontro con l’estorsore

All’incontro prestabilito si sono presentati gli agenti di Polizia. In piazza San Giovanni Battista i poliziotti hanno individuato e bloccato l’estorsore trovandolo in possesso del telefono in questione. Per tali motivi, l’indagato, un 42enne originario di Cercola, con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentata estorsione, mentre il cellulare è stato restituito al proprietario.