Napoli, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: si nascondeva dietro un termosifone

Era ricercato dal 2022 ed era considerato uno dei latitanti più pericolosi sul territorio nazionale. Ciro Andolfi, 49 anni, esponente di spicco del clan camorristico Andolfi-Cuccaro, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli nel quartiere Barra, al termine di una complessa operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

L’uomo, classe 1976, era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli: deve scontare una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione associazione di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Inserito in passato nell’elenco dei “primi 100 latitanti più pericolosi” del Ministero dell’Interno, Andolfi è stato individuato all’interno di un’abitazione in via Giulia Lama, a Barra, durante un imponente blitz dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che hanno impiegato anche assetti operativi specializzati.

Determinante una lunga e articolata attività investigativa, sviluppata anche attraverso operazioni tecniche. I Carabinieri hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio in muratura, ricavato all’interno della parete di una stanza dell’appartamento. L’accesso era celato dietro un termosifone fissato al muro: rimuovendolo, si apriva un varco che conduceva a un vano segreto, progettato per rendere estremamente difficile l’individuazione del latitante.

Chi è Adinolfi

 

Secondo gli inquirenti, Andolfi è ritenuto intraneo al clan Andolfi-Cuccaro, attivo nell’area orientale del capoluogo partenopeo e storicamente radicato proprio nel quartiere Barra.Con questo arresto salgono a 22 i latitanti catturati nel 2025 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, un risultato che conferma la costante pressione delle forze dell’ordine contro la criminalità organizzata sul territorio.

