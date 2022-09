Chiude di nuovo Castel dell’Ovo. Stavolta a tempo indeterminato. Il motivo? Cadono continuamente calcinacci. Brutta sorpresa per tanti turisti e per gli stessi napoletani che non potranno visitarlo fino a data da destinarsi.

Napoli, Castel dell’Ovo chiude di nuovo: cadono ancora pietre

Il Comune di Napoli, oltre a disporre la chiusura dell’antica fortezza, ha pertanto sospeso tutte le attività in programma e gli eventi in calendario. Il monumento era stato chiuso già dal 14 aprile al 6 maggio a causa della fragilità della struttura. I lavori di messa in sicurezza non sono bastati e urgono ulteriori interventi di ristrutturazione per far tornare il maestoso castello che sorge sull’isolotto di Megaride fruibile in tutta sicurezza.

Sulla questione sono intervenuti anche il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e quello al Comune del Sole che Ride, Luigi Carbone: “Napoli servizi deve intervenire rapidamente per spicconare il sito monumentale e riaprirlo. E’ evidente che nell’ultimo decennio il Castel dell’Ovo è stato abbandonato al degrado e senza alcuna manutenzione per questo chiediamo che si metta in piedi velocemente un intervento strutturale importante per restaurarlo e metterlo in sicurezza. Questo andazzo non è accettabile”.