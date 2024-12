Un carabiniere è rimasto gravemente ferito nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 dicembre, durante un’operazione di controllo del territorio a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia Est di Napoli.

Napoli, carabiniere precipita nel vuoto durante un’operazione di controllo

L’uomo, in servizio con altri colleghi del suo reparto, è precipitato da una tettoia per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto mentre i militari stavano effettuando una verifica in una delle zone maggiormente sotto osservazione nell’ambito delle attività per il contrasto alla criminalità organizzata e al degrado urbano. Non è ancora chiaro se il cedimento della tettoia sia stato causato da una fragilità strutturale o da altre dinamiche operative.

Il militare è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Fonti sanitarie riferiscono che le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenute le autorità per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude l’apertura di un’indagine per verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell’area in cui il reparto stava operando.