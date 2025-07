Strage sul lavoro questa mattina a Napoli, dove tre operai sono morti dopo essere precipitati da un’altezza di circa venti metri in un cantiere edile. Le vittime, secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, erano tutte italiane e avevano circa cinquant’anni.

Napoli, capovolto ascensore di cantiere: così sono morti i 3 operai dopo volo di 20 metri

L’incidente è avvenuto all’interno di un cantiere nella zona orientale della città, dove i tre si trovavano su un vano ascensore da cantiere che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe improvvisamente ribaltato e aperto, facendo precipitare gli operai nel vuoto dal settimo piano.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per i tre uomini non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dell’ASL e le forze dell’ordine per avviare le indagini e accertare eventuali responsabilità.