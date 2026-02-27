Entra nel vivo il cammino di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 marzo 2026, alle ore 9:30, al Real Albergo dei Poveri.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: Cerimonia al Real Albergo dei Poveri con il sindaco Manfredi

La cerimonia sarà aperta dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, i quali illustreranno la visione e gli obiettivi che la città si prefigge di raggiungere attraverso questo titolo europeo.

Durante l’incontro si svolgeranno due passaggi fondamentali:

La Firma della Targa d’Argento: atto formale che suggella l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del benessere sociale.

atto formale che suggella l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e del benessere sociale. La Consegna delle Bandiere : un momento simbolico che ufficializza il ruolo di Napoli come punto di riferimento sportivo per l’intero continente.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli in collaborazione con ACES Europe, il CONI (Comitato Regionale Campania) e l’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana).