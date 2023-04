Una strage evitata. Un camion impazzito, con i freni rotti, che ha seminato il panico in via Solario all’Arenella travolgendo auto in sosta e pali della luce. Soltanto un caso ha evitato che qualcuno si facesse male.

Napoli, strage sfiorata al Vomero: tir impazzito travolge auto e pali della luce

A darne notizia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Come documentano alcune foto pubblicate sul profilo social del politico di Europa Verde, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo alla guida all’altezza del Carrefour dell’Arenella (Napoli) e ha impattato contro macchine in sosta lungo la carreggiata e persino un palo dell’illuminazione pubblica. Ha terminato poi la sua corsa contro una vettura, rimasta letteralmente schiacciata sotto il peso del camion.

Ignota al momento la dinamica, così come ignote le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il consigliere municipale Rino Nasti. Sono in corso indagini per capire perché il sistema di emergenza dei freni non abbia funzionato. Da accertare eventuali responsabilità del conducente, che ha avuto comunque la prontezza di interrompere la sua corsa evitando di travolgere pedoni o macchine in movimento.