Proseguono i ragionamenti della Ssc Napoli per il nuovo centro sportivo ed ora la zona favorita sarebbe quella al confine tra Qualiano e Giugliano. Lo scorso sabato c’è stato un sopralluogo del club azzurro in alcuni terreni sul versante qualianese. Una soluzione che avrebbe affasciato il patron De Laurentiis. Il presidente l’aveva detto nell’evento di domenica organizzato da Fratelli d’Italia: “Forse ieri ho trovato i terreni giusti” aveva detto il presidente.

Napoli calcio, occhi puntati sul nuovo centro sportivo: Qualiano in pole position

A svelare l’idea Qualiano (di cui già si vociferava da tempo insieme ad altre) è stato oggi il quotidiano Il Mattino. Il sindaco Raffaele De Leonardis però non si sbilancia: “In passato ci sono stati colloqui con esponenti della SSC Napoli, per noi sarebbe un grande onore ospitare una realtà sportiva così prestigiosa. Come amministrazione comunale – sottolinea il primo cittadino qualianese – siamo aperti ad ogni opportunità che possa portare valore al nostro territorio.”

Al momento il comune di Qualiano non aggiunge altro. La sistemazione sarebbe gradita alla società anche per i collegamenti sia ferroviari che con le principali arterie stradali come Domiziana e Asse Mediano. Si parla di un investimento di oltre 45 milioni di euro: 10 campi da gioco, palestre, piscine, centro benessere e stadio da 1500 posti per giovanili e squadra femminile. Al momento però la trattativa resta aperta così come le altre ipotesi: Lago Patria, Castel Volturno, Monteruscello e anche Afragola. De Laurentiis ora però ha fretto e vuole posare la prima pietra subito dopo l’estate.