Il comune di Napoli ha pubblicato l’avviso per quanto riguarda i Buoni Libri per l’anno scolastico 2022-’23 per le Scuole Medie e Superiori.

Napoli, buoni libro per scuole Medie e Superiori

Il Buono libro è un contributo per gli studenti sulla fornitura dei testi scolastici. Tutti gli alunni che ne hanno diritto riceveranno una cedola libraria digitale, il cui importo, come l’anno scorso, andrà da 110 euro, fino a un massimo di 280 euro.

Le domande possono essere presentate sono online. Sulla piattaforma del comune sarà pubblicato un link nei prossimi giorni dove poter fare la richiesta. Basta accedere in “Aree Tematiche” – “Scuola ed Educazione” – “Libri di testo”. Per compilare la domanda servirà una attestazione Isee 2022 in corso di validità. I libri di testo si potranno acquistare nelle librerie e cartolerie convenzionate con il Comune di Napoli, che pubblicherà l’elenco sul sito.

Buoni libro a Napoli, i requisiti

Hanno diritto al buono per i libri di testo gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Napoli appartenenti a famiglie con Isee 2022 fino a 13.300 euro.

I beneficiari saranno divisi in due fasce di reddito: prima fascia con Isee fino a 10.633, seconda fascia con Isee fino a 13.300 euro. Le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia, mentre alla seconda fascia andranno le risorse restanti.

Scuola secondaria I Grado (scuole medie)

1 classe 280 euro

2 classe 110 euro

3 classe 125 euro

Scuola secondaria II Grado (Istituti superiori)

1 classe 275 euro

2 classe 170 euro

3 classe 240 euro

4 classe 210 euro

5 classe 180 euro

