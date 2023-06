È stato tratto in arresto un ragazzo di 21 anni, incensurato, accusato di rapina, ricettazione e porto d’arma da sparo. Il giovane, che risponde al nome di Antonio De Pasquale, si è reso responsabile di una violenta rapina ai danni di un negozio cinese in viale Umberto Maddalena, tra Doganella e Capodichino, periferia settentrionale di Napoli.

Napoli, brutale rapina al negozio cinese: il video finisce su TikTok

Secondo una prima ricostruzione, De Pasquale insieme ad alcuni complici in via di identificazione, ha fatto irruzione all’interno del negozio lo scorso 18 maggio. Armato di pistola, aveva puntato l’arma in faccia al titolare per farsi consegnare il denaro. Un bottino da 1000 euro. Subito dopo il colpo, il gruppo di malviventi scappo vi facendo perdere ogni traccia.

Il raid fu ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale. Le immagini e un’impronta digitale lasciata dal giovane sul bancone di vetro al momento dell’assalto armato sono state utili alle forze dell’ordine per identificare uno dei colpevoli.

Come riporta Il Mattino, De Pasquale è stato raggiunto ieri mattina da un’ordinanza cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Napoli e nelle prossime ore – assistito dall’avvocato Sergio Lino Morra – dovrà presenziare all’interrogatorio di garanzia in carcere.