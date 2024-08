Un grosso incendio è divampato, nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, all’intero dell’ex palazzetto dello sport vicino al mercato del Caramanico, a Napoli, zona Centro Direzionale.

Napoli, brucia l’ex palazzetto dello sport: fumo nero invade la città

A rendere nota la notizia sui social è Eliana Troise, consigliera della IV Municipalità. Un’enorme nube di fumo nero è stata avvistata a chilometri di distanza. Al momento non sono note le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non è da escludere che l’incendio sia divampato a causa dei cumuli di rifiuti abbandonati in quella zona dove è presente una discarica abusiva semi-permanente di rifiuti.

“Pochi minuti fa un enorme incendio all’interno dell’ex palazzetto dello sport vicino al mercato del Caramanico. Ancora non è chiaro cosa o chi l’abbia provocato. Sappiamo solo che bisogna barricarsi in casa per non respirare questa nube tossica”, scrive la consigliera su Facebook.