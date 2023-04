Nome in codice: “F6”. Arrestato Salvatore Di Lauro, figlio del noto capo clan Paolo Di Lauro detto “Ciruzzo o Milionario”, fondatore dell’Alleanza di Secondigliano. Il 35enne è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Avrebbe aggredito, umiliato e minacciato più volte la moglie anche in presenza dei figli minori della coppia.

Napoli, botte e minacce alla moglie: arrestato Salvatore Di Lauro

I fatti sono stati denunciati dalla moglie del Di Lauro, con lui non più convivente, il 27 febbraio scorso, dopo l’ennesimo episodio di violenza. Il marito si era presentato sotto il balcone di casa con del liquido incendiario forse con l’intento di dare fuoco all’abitazione o alla stessa donna con cui era in fase di rottura da tempo. Dopo la denuncia, subito sono scattate le indagini. E nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato e accompagnato in carcere “F6”. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Arrestato Vincenzo Di Lauro

Soltanto pochi giorni fa era finito in manette il fratello Vincenzo, figlio secondogenito del capoclan Paolo Di Lauro, nell’ambito di una maxi-operazione condotta dal Nucleo Investigativo di Napoli e dalla Dda che ha portato alla misura cautelare per 16 indagati ritenuti vertici e gregari dei clan coinvolti nella seconda faida di Scampia: i Di Lauro, gli Amato-Pagano e il gruppo della Vanella Grassi. Tra coloro che sono finiti in manette, c’è anche Vincenzo Di Lauro.

Secondo gli investigatori, F2 avrebbe curato la parte economica dell’impero criminale anche durante la reggenza del padre e negli anni successivi avrebbe preso le redini del clan, divenendone poi referente in seguito all’arresto dei fratelli Cosimo (morto in carcere il 13 giugno 2022) e Marco (preso il 2 marzo 2019, dopo 14 anni di latitanza). Attualmente Vincenzo Di Lauro sarebbe la mente economica dell’organizzazione criminale con base in via Cupa dell’Arco, a Secondigliano.