Scatta sequestro di un edificio abusivo a Capodichino. Gli agenti dell’Unità specialistica Tutela Edilizia e dell’U.O. Stella, sono intervenuti in via Calata Capodichino 211, dove era stata segnalata la presenza di un cantiere edile di importanti dimensioni in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e ricadente nel Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

Napoli, bloccata costruzione di un edificio abusivo a Calata Capodichino

Gli agenti hanno constatato che, in un’area destinata a verde nelle pertinenze di un preesistente corpo di fabbrica, era in corso l’edificazione abusiva di tre manufatti in cemento armato per una volumetria complessiva di 300 metri cubi. I responsabili del cantiere sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le violazioni urbanistiche in via di consumazione e i manufatti in costruzione sottoposti a sequestro preventivo e messi a disposizione della magistratura.