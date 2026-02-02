Napoli, blitz nel noto club: oltre il doppio della capienza. Chiusa discoteca sul lungomare

Blitz di Carabinieri e Polizia Municipale in un noto club sul lungomare di Napoli, attività sequestrata. Prosegue senza sosta l’operazione movida a Napoli messa in campo dai carabinieri del comando provinciale, impegnati nei controlli nei locali notturni del centro per garantire sicurezza e prevenire situazioni di pericolo. Pub, discoteche e locali sono finiti sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine, chiamate a far rispettare le norme per evitare tragedie.

Discoteca sovraffollata sul lungomare: locale sequestrato

Nel corso dei controlli, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme agli agenti della polizia locale, hanno ispezionato un locale notturno di via Nazario Sauro 21. All’interno della discoteca sono state trovate 293 persone, a fronte di una capienza massima consentita di 130. Una violazione gravissima delle norme sulla sicurezza che ha portato al sequestro immediato dell’attività.

I controlli si sono estesi anche ai locali di vicoletto Belledonne, dove i militari hanno denunciato il titolare e una dipendente di un esercizio commerciale. I due sono stati sorpresi mentre somministravano superalcolici a ragazzi di 14 anni, in palese violazione della legge.

Parcheggiatori abusivi, droga e infrazioni stradali

Non sono mancati i controlli sul territorio: due parcheggiatori abusivi recidivi sono stati denunciati, sette giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, effettuati controlli su 37 veicoli, con 36 sanzioni al codice della strada, sette scooter sequestrati per irregolarità.

Stretta sulla movida: sicurezza al primo posto

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sulla movida napoletana, finalizzato a garantire il rispetto delle regole, tutelare i minori e assicurare condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione notturna. Le forze dell’ordine fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana, per contrastare abusivismo, illegalità e comportamenti pericolosi.