Cinque persone in manette di età compresa tra i 24 e i 37 anni. Sono stati sorpresi dalla Squadra Mobile di Napoli con una pistola in casa. Dovranno rispondere di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.

Napoli, blitz in un appartamento: pistola sul tavolo nel salone

Nel corso di una serie di perquisizioni, in uno stabile di via Nuova Poggioreale, i poliziotti hanno sorpreso un ragazzo che, alla vista loro vista, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso, nella cintola dei pantaloni, di una pistola a tamburo provento di furto.

A quel punto gli agenti hanno fatto irruzione, all’interno di un appartamento, ed in particolare nell’area adibita a salone, hanno identificato quattro persone. Su un tavolo, hanno rinvenuto una pistola cal. 9×21, carica e pronta all’uso, con matricola abrasa.

Arresti e denunce

Pertanto i cinque, tutti con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione. Altre tre persone, invece, presenti all’interno dell’abitazione ma in altri ambienti della casa, sono stati denunciati.