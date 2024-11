Napoli, blitz in casa della Polizia di Stato: scoperti 10 chili di droga. Scatta l’arresto

Proseguono le operazioni straordinarie organizzate dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di droga. Nell’ambito di tali attività, un 30enne napoletano, Salvatore Alzati, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e munizioni.

Napoli, blitz in casa della Polizia di Stato: scoperti 10 chili di droga

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ponticelli, mentre pattugliavano via Immacolata Concezione a Napoli, hanno notato un uomo uscire in modo frettoloso da un’abitazione. Alla vista della polizia, il soggetto ha cercato di allontanarsi rapidamente, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti, dopo aver diffuso una nota di ricerca, sono tornati nell’abitazione da cui l’uomo era uscito. All’interno, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio dedicato al taglio e alla lavorazione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti oltre 5 chili di marijuana, suddivisi tra buste e sostanza ricavata dal taglio delle piante, 38 panetti di hashish per un totale di circa 4 chili, 28 buste e diversi pezzi di cocaina per un peso complessivo di circa 1 chilo.

Inoltre, sono stati sequestrati due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e 23 cartucce calibro 22. Nelle camere da letto, gli agenti hanno trovato due serre attrezzate con impianti di ventilazione, lampade riflettenti e diverse piante di marijuana. Poco dopo, il 30enne è stato individuato e fermato dagli agenti, completando così l’operazione.