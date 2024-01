Sgominato sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga nel rione Sanità di Napoli. Sono 13 le misure cautelari che gli uomini della Squadra Mobile di Napoli stanno eseguendo dalle prime luci dell’alba nel cuore del centro storico.

Napoli, colpo al traffico di droga del rione Sanità: eseguite 13 misure cautelari

Con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, la Polizia di Stato sta conducendo una vasta attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nella zona della Sanità. Eseguite 13 ordinanze, di cui 12 arresti e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In campo sia gli uomini della Squadra Mobile che quelli del commissariato di Polizia Arenella. I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Piazze di spaccio “itineranti”

Le indagini sono state condotte tra il 2020 e il 2022 e hanno documentato l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione dedita all’approvvigionamento e alla vendita al dettaglio di ingenti quantitativi di hashish e marijuana.

Le indagini hanno documentato come la compagine in questione fosse in grado di assicurare ai propri clienti forniture di sostanze stupefacenti senza soluzione di continuità, grazie ad un consolidato sistema di piazze di spaccio “itineranti”.

Questo peculiare modus operandi prevede che alcuni sodali ricevano telefonicamente l’ordinativo dal cliente di turno e, concordati luogo e ora per la consegna dello stupefacente, trasmettano l’ordine ai vari pusher al servizio dell’organizzazione, affinché perfezionino la cessione.

Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari personali, sono stati sequestrati, ad alcuni degli esponenti del sodalizio criminale, beni mobili e immobili, tra i quali due autorimesse, 54.000 euro in contanti, oltre a numerosi rapporti bancari.

L’altro blitz

Si tratta del secondo blitz anti-droga eseguito nella giornata di oggi. Contemporaneamente, infatti, i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito 29 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di importare droga dall’Olanda e dalla Spagna per le piazze di spaccio della provincia di Napoli. Tra i luoghi di destinazione anche il Parco Verde di Caivano. In questo contesto sono state smantellate due gruppi criminali.