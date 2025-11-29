Nel corso della settimana erano circolate voci su un possibile intervento chirurgico per Billy Gilmour. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del Napoli: attraverso una nota diffusa sui propri canali social, il club ha reso noto che “Billy Gilmour sarà operato lunedì a Londra, con l’assistenza del dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”.

Napoli, Billy Gilmour si opera: intervento a Londra lunedì

Il centrocampista scozzese è fermo dal 1° novembre, quando al 38’ della gara contro il Como, giocata al Maradona, fu costretto a lasciare il campo per un problema fisico, sostituito da Elmas. La diagnosi conferma la pubalgia, con tempi di recupero stimati per la fine di gennaio. Per Conte prosegue dunque l’emergenza infortuni: la lista degli indisponibili comprende al momento Lukaku, De Bruyne, Meret, Gilmour, Spinazzola, Gutierrez e Anguissa.