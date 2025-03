Napoli, bidello investito da papà per vendicare presunti abusi sulla figlia: scatta inchiesta

Un bidello investito per vendetta dal padre di una bambina che sarebbe stata molestata a scuola. È lo scenario investigativo per l’episodio avvenuto nelle scorse settimane nel rione Sanità di Napoli. Per fare piena luce sul caso, come riporta il quotidiano il Mattino, è stato aperto un fascicolo da parte delle Procura.

Napoli, bidello investito da papà per vendicare presunti abusi sulla figlia: scatta l’inchiesta

L’uomo alla guida del mezzo fu subito denunciato dai carabinieri. A bordo di un motorino, avrebbe investito il collaboratore scolastico, poi ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. In precedenza c’era stata anche una protesta a scuola. Alla base, l’ipotesi di molestie del bidello ai danni di una bimba all’interno delle mura scolastiche. Molestie che però non sono mai state denunciate all’autorità competente da alcun genitore.

L’uomo che avrebbe investito l’operatore scolastico risponde di omissione di soccorso e lesioni gravi. Inizialmente aveva parlando di un incidente. Proseguendo gli accertamenti, è emerso che in effetti l’uomo avrebbe usato il cellulare della figlia per attirare il bidello in trappola. Analizzando il telefonino della piccola, il papà avrebbe accertato che il collaboratore scolastico avrebbe palpeggiato la bambina e consumato altre avances. Una storia che ora attende gli approfondimenti della Procura di Napoli.