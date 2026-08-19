Napoli, tenta di forzare la sala ATM con un sanpietrino: fermato 33enne, feriti tre agenti

Momenti di tensione in piazza Garibaldi, dove un uomo di 33 anni è stato fermato dalla Polizia Municipale dopo aver tentato di forzare la sala ATM di una filiale BNL BNP Paribas. Durante le operazioni di identificazione e fermo, tre agenti sono rimasti feriti.

Tenta di forzare la sala ATM con un sanpietrino: fermato 33enne

Secondo quanto ricostruito, sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale. Poco prima, un uomo avrebbe lanciato violentemente un sanpietrino contro il vetro della sala ATM dell’istituto bancario, nel tentativo di forzarne l’accesso.

Determinanti per individuare il presunto responsabile sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca. Dopo aver acquisito i primi filmati, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo a poca distanza dalla filiale.

Feriti tre agenti

Al momento dell’identificazione e del fermo, il 33enne avrebbe però opposto resistenza agli agenti. Nelle concitate fasi dell’intervento tre appartenenti alla Polizia Municipale sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche dell’ospedale Pellegrini.

Il fermato, un cittadino extracomunitario di 33 anni, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale, in attesa di giudizio. Gli accertamenti proseguono. Gli investigatori stanno procedendo all’acquisizione integrale delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.