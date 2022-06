Tragedia all’ospedale Santobono di Napoli. Francesco Mennella, 16enne di Bellizzi, provincia di Salerno, è deceduto nella giornata di oggi, giovedì 30 giugno, al nosocomio napoletano.

Lutto a Bellizzi, Francesco muore a 16 anni

L’intera comunità di Bellizzi è sotto choc e piange una giovane vita spezzata. Il sindaco Mimmo Volpe attraverso un post affidato ai social, ha dichiarato:

“Solo tanta tristezza in questo momento. Un abbraccio al Papà e alla Mamma di Francesco (Checco per gli amici). Non ci sono parole per un ragazzo di 16 anni che si è spento all’improvviso. Come si fa a rincuorare i suoi cari e i suoi affetti. Ci stringiamo al dolore immenso. Che la terra gli sia lieve”.