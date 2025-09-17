Un’altra proposta lavorativa indecente arriva dal Centro Direzionale di Napoli, area conosciuta per la presenza di uffici, locali e attività di ristorazione. È proprio qui che è circolata un’offerta che ha scatenato critiche e indignazione.

Napoli, bar offre 3 euro l’ora per fare il cameriere 10 ore al giorno: polemiche in rete

Un bar della zona avrebbe contattato un candidato per un posto da cameriere, proponendogli turni dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino alle 17 del pomeriggio, quindi circa 50 ore settimanali. La paga promessa: 150 euro a settimana, che equivalgono a poco più di 3 euro l’ora. Nell’annuncio, diffuso tramite messaggio privato e riguardante consegne e servizio ai tavoli, non si faceva riferimento ad alcun contratto regolare.

A denunciare il caso è stato il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che da tempo si batte contro situazioni di sfruttamento lavorativo. La vicenda ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando numerosi commenti indignati: “Non cerca un dipendente, ma uno schiavo”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “E poi si dice che i giovani non hanno voglia di lavorare, quando in realtà è pieno di persone pronte solo a sfruttarli”.