Napoli, bar cerca ragazzo “che sappia guidare motorino con vassoio in mano”

Un annuncio di lavoro molto “sui generis” quello segnalato da un lettore al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. A Napoli c’è infatti il titolare di un bar che cerca personale per le consegne, ma con un requisito particolare: che sappia guidare lo scooter con il vassoio in mano.

Non si sa se sia una boutade o se sia un annuncio reale. Il post, apparso nel gruppo Facebook “Lavoro a Napoli”, recita così: “Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare, sottolineo guidare, il motorino con il vassoio in mano. Zona Frullane-San Rocco di Napoli, mezze giornate mattina e pomeriggio su turni”.

Non è chiaro se qualcuno abbia preso sul serio la richiesta del titolare e se poi si sia presentato al colloquio del lavoro con tanto di “prova su strada”. Sta di fatto che l’annuncio ha subito richiamato l’attenzione di lettori e commentatori tanto da essere poi girato al consigliere Francesco Emilio Borrelli, che sta provvedendo a verificare la vicenda per risalire all’autore del post incriminato.

I commenti

Intanto il web si sbizzarrisce. Dopo le offerte di lavoro con proposte economiche “a nero”, adesso ad accendere i riflettori sul mondo del lavoro sono i requisiti supplementari (ed illegali) che un candidato deve possedere ai fini dell’assunzione. “Solo a Napoli si leggono offerte genere”, scrive un utente amareggiato. C’è chi la butta sull’ironia: “Questo vuole un artista circense, non un lavoratore”. “Spero vivamente sia uno scherzo – aggiunge una ragazza con toni più seri -, altrimenti c’è poco da ridere. Siamo quasi al “cercasi schiavi disposti a portare le catene e sottolineo con palla al piede”.