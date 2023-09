Malviventi in azione a piazza Dante, nel cuore di Napoli. Una banda del buco ha praticato un foro nel pavimento per introdursi in una nota tabaccheria e fare razzia di soldi e sigarette.

Banda del buco in azione a Napoli: malviventi via con soldi e sigarette

I balordi hanno agito nella notte. Hanno scavato un tunnel nel sottosuolo per poi sbucare in superficie all’interno dell’attività commerciale situata al civico 78 della piazza. Una volta dentro, la banda ha arraffato contanti e prodotti per un valore di diverse migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Napoli che in sinergia con la squadra Rilievi stanno eseguendo accertamenti e prove tecniche per accertare la dinamica del furto e scoprire eventuali tracce lasciate dai ladri. I controlli sono stati estesi anche al sottosuolo.