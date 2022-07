Un episodio inquietante su cui occorrerà fare luce. Una bambina di 12 anni si è presentata all’ospedale Pellegrini con una profonda ferita al volto provocata da un’arma da taglio. A ricostruire la vicenda i carabinieri di Napoli Centro.

Napoli, 12enne con ferita al volto: si indaga

I militari dell’Arma sono intervenuti questa notte, intorno all’1 e 30, presso il pronto soccorso per la presenza di una minorenne ferita. Si tratta di una bambina di 12 anni del posto. Al volto la ragazza presentava un taglio profondo, verosimilmente provocato da un coltello o un’arma bianca.

La bambina è stata operata e la prima prognosi parla di 30 giorni per un danno permanente al viso. Successivamente è stata portata all’ospedale pediatrico Santobono e poi dimessa. I militari dell’Arma stanno indagando sulla vita sentimentale della giovane. La ragazzina, infatti, ha un fidanzato, 17enne, che al momento risulta irreperibile. La stessa vittima ha riferito ai sanitari e poi ai militari il nome dell’autore dell’aggressione, aggiungendo che il fidanzatino avrebbe agito per “motivi di gelosia”. In futuro la vittima sarà sottoposta a nuove visite e forse ad interventi di chirurgia plastica per tentare di ridurre il danno.

Il precedente

Gli episodi di accoltellamento ai danni di minorenni stanno registrando un notevole incremento negli ultimi tempi. Lo scorso maggio un 14enne di Casoria rimase accoltellato al torace e alla testa con un coltello al culmine di una rissa tra ragazzini al Disco Bowling di via San Salvatore. In quella circostanza il ferimento avvenne nell’ambito di un diverbio per futili motivi.