Napoli. Venditore ambulante si oppone al tentativo di rapina e viene accoltellato alle gambe. Teatro della violenza è via Cesario Console, nei pressi di Piazza Plebiscito, a Napoli. La vittima, invece, è un uomo, originario del Bangladesh, di 43 anni.

Napoli, baby gang in azione: tentano di rapinare venditore ambulante e poi lo accoltellano

L’episodio si è verificato ieri sera, poco prima delle 20. Stando ad una prima ricostruzione, un gruppo di giovanissimi ha tentato di impossessarsi della merce esposta dal venditore ambulante. L’uomo, nel tentativo di opporsi, sarebbe stato prima aggredito fisicamente e poi colpito alle gambe con una lama di piccole dimensioni.

Alla vittima, trasferita all’ospedale San Paolo, sono state diagnosticate “ferite da arma da taglio arto inferiore destro”, come si legge sul referto medico, guaribili in 7 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione Napoli Chiaia che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.