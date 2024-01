Al Corso Vittorio Emanuele una baby-gang fa esplodere petardi sotto le auto in transito e poi scappa via. È quanto documenta un video pubblicato sulla pagina del parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, baby-gang in azione: petardi lanciati sotto auto in corsa

Capodanno è ormai passato ma a Napoli i botti continuano. Le baby-gang non li usano per festeggiare ma bensì per far danni. Al corso Vittorio Emanuele II alcuni ragazzini, ripresi dai cellulari di alcuni residenti che hanno inviato le immagini al deputato dell’allezna Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno fatto esplodere alcuni petardi sull’asfalto al passaggio delle automobili.

Come si vede dai video, i protagonisti del piccolo “agguato” hanno agito come una vera banda di giovani delinquenti. Una volta colpita l’auto che in quel momento transitava di li, si sono dati alla fuga con il volto coperto da berretto e mascherina.

Duro il commento di Borrelli: “’Sono ragazzini, sparano solo dei petardi’,direbbe magari qualcuno. A furia di tollerare certi comportamenti e di chiudere un occhio si è permesso a queste bande di prendere il controllo della città e di dettare legge. Oggi fanno esplodere piccoli petardi mettendo in pericolo gli automobilisti, un giorno metteranno bombe carta davanti ai negozi e poi da adulti chissà cosa. Si vuole o no ristabilire l’ordine e fermare l’avanzata criminale e illegale di questi ragazzini? Allora serve severità e rieducazione anche intervento sulle loro famiglie”.