Violento incidente stradale ieri sera in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva l’arteria stradale.

Napoli, auto si ribalta in via Aniello Falcone: ferita una donna

Il sinistro si è verificato intorno alle 19 e 10. Alla guida c’era una donna che ha riportato lievi ferite. La conducente è stata subito soccorsa dal personale sanitario dell’ambulanza del 118, che le ha prestato le prime cure mediche del caso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno indagando sulla vicenda. A quanto pare nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre vetture. L’auto avrebbe perso il controllo, urtando altre vetture parcheggiate e si sarebbe ribaltata. Non è escluso che i caschi bianchi possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di chiarire cosa sia accaduto.