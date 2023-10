NAPOLI. Aggredito perchè ha invitato un automobilista a lasciare libera l’area riservata agli autobus a Napoli. E’ quanto accaduto ieri sera in via Tasso, a Napoli, al deputato Francesco Emilio Borrelli. Solo la presenza della scorsa avrebbe evitato l’aggressione fisica.

Borrelli aggredito da automobilista a Napoli

Un’auto di grossa cilindrata era in sosta sulla fermata degli autobus proprio a due passi di una struttura sanitaria. Borrelli avrebbe inviato l’automobilista a spostarsi e lasciare libera l’area riservata alla manovra dei bus per far salire e scendere i passeggeri. E’ in quel momento che l’uomo invece di andare via scende dalla vettura e, riferisce lo stesso parlamentare, tenta di aggredirlo. L’intervento della scorta ha evitato il contatto e l’uomo, un imprenditore, è rientrato nella sua auto inveendo contro Borrelli con insulti omofobi e allontanandosi.

Il deputato ha pubblicato sui social il filmato di quanto accaduto commentando: “La deriva di violenza e arroganza in città non vede come protagonisti solo i componenti di baby gang, persone vicine ai clan e pregiudicati. Purtroppo, come avvenuto in questo caso, sono spesso anche persone che ricoprono ruoli importanti nella nostra città a commettere piccole e grandi illegalità che alimentano il caos e il disordine contribuendo a rendere invivibile la città. E non appena gli si fa rilevare la loro inciviltà subito esplodono con minacce e violenza verbale, se non fisica, con insulti omofobi e sessisti di una volgarità inaccettabile – continua il parlamentare -. Secondo diverse segnalazioni di utenti che hanno visto il video dell’accaduto, postato sulla mia pagina Fb la persona in questione sarebbe un noto imprenditore napoletano, manager di uno dei franchising più noti nel settore immobiliare. Oltre alla denuncia, invieremo il video alla società per mostrare da chi è rappresentata qui a Napoli”.