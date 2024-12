Scena surreale quella che si è verificata nella zona della Stazione Centrale di Napoli, dove un’auto in sosta selvaggia ha bloccato il passaggio di un tram dell’ANM. Nonostante i ripetuti colpi di clacson del mezzo pubblico, il proprietario dell’auto non si è presentato, lasciando il tram e i passeggeri fermi per diversi minuti.

Napoli, auto in sosta selvaggia blocca il tram: passeggeri costretti a spostarla a braccia

Esasperati dall’attesa, alcuni passeggeri sono scesi dal tram e, unendo le forze, hanno spostato l’auto a braccia, quel tanto che bastava per consentire al mezzo di proseguire la sua corsa. Il gesto, immortalato in un video diventato virale sui social, ha scatenato reazioni di indignazione e riflessione sulla piaga della sosta selvaggia in città.

A rendere pubblica la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato duramente l’episodio: “È il solito tram-tram dell’inciviltà quotidiana che crea continuamente disagi e caos. Un tram bloccato è la situazione meno tragica, perché a restare intrappolato potrebbe essere un mezzo di soccorso, come più volte è capitato. La sosta selvaggia è un malcostume sin troppo diffuso e radicato, frutto di decenni di permissivismo e tolleranza.“

Borrelli ha inoltre sottolineato la necessità di un cambio di passo nella gestione dell’ordine pubblico: “Chi amministra e chi deve far rispettare le regole non deve preoccuparsi di risultare simpatico al pubblico, ma deve garantire sicurezza e vivibilità. Meglio antipatici ed inflessibili, ma che facciano rispettare le regole. Bisogna cambiare registro.“