Una Fiat Punto grigia in sosta nella Galleria Laziale a Napoli ha creato un enorme disigio bloccando il passaggio di un autobus Anm della linea 151, che da piazza Garibaldi arriva a Campi Flegrei. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, intorno alle ore 18.

Napoli, auto parcheggiata in galleria: bus bloccato e traffico impazzito

In pochi minuti si è creata una lunga coda di auto e mezzi pubblici mandando in tilt il traffico cittadino. Diverse persone sono scese dal bus per capire cosa stesse accadendo cercando anche di contattare il proprietario dell’auto. Come riporta Fanpage.it, non è escluso che il veicolo sia rimasto in panne per un guasto tecnico.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito. I vigili hanno chiesto l’ausilio del carroattrezzi che ha caricato l’auto lasciata in sosta vietata e l’ha portata via. Non solo il maltempo ma anche l’auto parcheggiata selvaggiamente in galleria ha contribuito a congestionare il traffico in una delle zone più caotiche della città.